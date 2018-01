Likwidacja gimnazjów, która rozpoczęła się 1 września 2017 r., oznacza stopniowe wydłużenie szkół podstawowych do lat ośmiu, liceów do czterech oraz techników do pięciu. Naukę w dłuższych szkołach ponadpodstawowych pierwsi uczniowie rozpoczną we wrześniu 2019 r. To obecni siódmoklasiści, którzy dziś uczą się według nowych, opracowanych już za rządu PiS podstaw programowych.

Nowe podstawy czekają na nich również w liceach i technikach, to one będą obowiązywać na maturze w 2023 r. Według nich opracowane zostaną też podręczniki. Wydawcy, którzy na stworzenie książek do podstawówek mieli ledwie kilka miesięcy, tym razem mają na to aż 1,5 roku, bo minister Anna...