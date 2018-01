Kapsztad to najstarsze i jedno z największych miast Republiki Południowej Afryki, które?co roku?odwiedza ok. półtora miliona turystów. Jednak za niecałe trzy miesiące pogrąży się w zastoju i chaosie. W?zeszły wtorek władze miasta poinformowały, że 12 kwietnia nadejdzie Dzień Zero - w miejskich wodociągach przestanie płynąć woda.?Rząd ostrzega, że będzie to najtrudniejszy czas dla Kapsztadu?od II wojny światowej.

