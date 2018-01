Większość terapii, które próbuje się stosować w przypadku choroby Alzheimera, skupia się na poprawie pamięci. Naukowcy z Centrum Medycznego Wexnera Uniwersytetu Stanowego Ohio zaproponowali inne podejście - spowolnienie spadku zdolności do podejmowania decyzji i rozwiązywania bieżących problemów.

W tym celu po raz pierwszy w historii zastosowali rozrusznik generujący impulsy elektryczne w mózgu osób cierpiących na alzheimera.

Urządzenie działa na podobnej zasadzie co rozruszniki wszczepiane do serca, z tym że elektrody są podłączane do tkanki mózgowej.

- Jednak...