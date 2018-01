4 ZDJĘCIA Prezydent Donald Trump w czasie przemówienia przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, 30 stycznia 2018. (Win McNamee / AP)

- Amerykanie też są "marzycielami" - mówił prezydent we wtorkowym przemówieniu do obu izb Kongresu, nawiązując do ciągnącej się od miesięcy debaty imigracyjnej. Próbował łączyć swoją filozofię stawiania Ameryki ponad wszystko z nawoływaniem do narodowej zgody.