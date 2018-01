To pierwszy tak wyrazisty przypadek prześladowania sędziów orzekających nie po myśli władzy. Dyscyplinarka grozi sędziemu Dominikowi Czeszkiewiczowi, który w styczniu ubiegłego roku uniewinnił w pierwszej instancji działaczy KOD w sprawie zakłócenia uroczystości otwarcia wystawy, w której uczestniczyli Anna Maria Anders, Mariusz Błaszczak i Jarosław Zieliński. Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach zarzuca mu, że wyznaczył zbyt późny termin przesłuchania małoletniej, która została napadnięta przez 20-letniego mężczyznę. Przewodniczącym kolegium jest Jacek Sowul, nowo powołany przez Zbigniewa Ziobrę prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach. To właśnie on w II instancji uchylił...