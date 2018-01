Jej wyniki przedstawiają w najnowszym wydaniu pisma „PNAS”.

Gros naszej wiedzy na temat funkcji różnych rejonów mózgu naukowcy zgromadzili, badając osoby... upośledzone. Analizując ich braki oraz uszkodzenia mózgu, dowiadywali się, które rejony za co odpowiadają.

Słynny jest przypadek tzw. Monsieur Tana. Potrafił on czytać i pisać, świetnie rozumiał też to, co do niego mówiono, ale umiał wypowiedzieć tylko jedno słowo: „tan”. Kiedy umarł i w 1861 r. francuski chirurg Paul Broca zajrzał do jego głowy, okazało się, że Monsieur Tan miał uszkodzony fragment płata czołowego lewej półkuli. Od tego czasu wiadomo, że rejon nazywany dziś „ośrodkiem Broki” odpowiada za artykułowanie mowy...