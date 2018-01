Superksiężycem nazywa się Księżyc w pełni, kiedy znajduje się on w pobliżu perygeum swojej wokółziemskiej orbity, czyli punktu najbliższego Ziemi. Srebrny Glob jest wtedy wyjątkowo blisko, więc jest jaśniejszy i większy niż zwykle, choć nie jest to łatwo zauważalna różnica. Średnica superksiężyca jest o 10 proc. większa niż podczas normalnej pełni.

Dlaczego Księżyc jest niebieski?

Będzie to też pełnia zwana niebieską, bo to drugie takie zjawisko w tym samym miesiącu (pierwszą styczniową pełnię mieliśmy w nocy z 1 na 2 stycznia). Ta nazwa wzięła się z angielskiego określenia: „once in a blue moon”, co można przetłumaczyć, jako „od święta” czy „od wielkiego dzwonu”. Bo dwie pełnie w jednym miesiącu nie są częste - zdarzają się średnio raz na dwa-trzy lata...