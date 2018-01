Wyprawą Elisabeth Revol i Tomasza Mackiewicza na Nanga Parbat żyje cała Polska. O ile Revol utknęła na wysokości ok. 6100 m n.p.m., to Mackiewicz został dużo wyżej, ok. 7280 m n.p.m. Dzięki rządowym gwarancjom finansowym na 50 tys. dolarów i szczęściu, że w pobliżu była ekipa Polaków przygotowujących się do zdobycia zimą szczytu K2, w sobotę udało się zorganizować akcję ratunkową.

Uratowali Francuzkę, jednak przez fatalne warunki atmosferyczne musieli przerwać akcję i zrezygnować z prób ratowania Polaka. Wiedzieli, że...