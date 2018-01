Przegłosowana w piątek w Sejmie nowelizacja ustawy o IPN i międzynarodowa burza, jaką wywołała, stały się jednym z głównych tematów poniedziałkowego programu „W tyle wizji” nadawanego w TVP Info.

Antysemickie żarty Wolskiego i Ziemkiewicza

Współprowadzący program Rafał Ziemkiewicz ironicznie komentował, że „jeśli lecimy po nisko latających kwantyfikatorach, że narody współuczestniczyły, to naród żydowski współuczestniczył we własnej zagładzie”: – Tak mamy pierniczyć, przepraszam, takim językiem mówić, iść w to w taki sposób, to gdzie dojdziemy?

Wolski: – Stosując taką terminologię, można powiedzieć, na gruncie języka, że to nie były niemieckie ani polskie, tylko żydowskie obozy. Bo w końcu kto obsługiwał krematoria...