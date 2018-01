4 ZDJĘCIA Były nazistowski obóz zagłady Auschwitz. (fot. Kuba Ociepa / Agencja Gazeta)

"Polski nacjonalistyczny rząd prowadzi ofensywę przeciw rządom prawa i wolności słowa, by zniechęcić do badań naukowych" - pisze "New York Times", jeden z najważniejszych dzienników w USA. Sejm przyjął ustawę, która przewiduje więzienie za przypisywanie Polakom "wbrew faktom" współudziału w Holocauście.