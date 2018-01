Ze sprawą zgłosił się w piątek do portalu OKO.press czytelnik, który brał udział w zabiegu krioterapii w Klinice Rehabilitacji Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. Krioterapia to zabieg rehabilitacyjny polegający na wejściu na kilka minut do komory, w której panuje temperatura od 120 do nawet 160 stopni Celsjusza poniżej zera. Zabieg poprawia ukrwienie, działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Arogancja PiS wobec nieszczęścia ludzi była tak wielka, że dech zapierało - w 3x3...