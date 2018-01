Projekt rezolucji komisja przyjęła podczas poniedziałkowego posiedzenia. Poparło ją 33 europosłów, przeciw było dziewięciu, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz zostanie ona poddana pod głosowanie podczas jednej z kolejnych sesji plenarnych europarlamentu.

W rezolucji PE odwołuje się do grudniowej decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu wobec Polski art. 7 traktatu o UE. KE?skierowała do Rady UE (ministrów krajów UE) wniosek o stwierdzenie „wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia” przez Polskę wartości UE, w tym przypadku - praworządności. Zarzuty KE to powtórzenie wcześniejszych zarzutów Brukseli dotyczących zmian w prawie forsowanych przez PiS. Dotyczą więc degradacji Trybunału Konstytucyjnego, naruszenia niezawisłości sądownictwa czy zasady trójpodziału władz.

...