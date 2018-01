Bartosz T. Wieliński: W polskich prorządowych mediach czytam głosy oburzenia, że Izrael protestuje przeciwko nowelizacji ustawy o IPN, bo chce utrudnić walkę ze sformułowaniem „polskie obozy koncentracyjne”.

Prof. Havi Dreifuss*: To smutne, że dyskusja dotyczy jedynie tego terminu. Żadnej dyskusji nie podlega to, że to Niemcy zakładali podczas okupacji obozy na polskiej ziemi i wyłącznie na nich spada odpowiedzialność za popełniane w nich zbrodnie. Nie było polskich obozów, taka jest prawda. Cytowane przez pana twierdzenia nie mają więc nic wspólnego z tym, o czym się w Izraelu obecnie dyskutuje.

To dlaczego polska ustawa się w Izraelu nie podoba?

– Bo narusza wolność dyskusji naukowej. Grzywna lub trzy lata więzienia grożą...