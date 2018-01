Na całym świecie co roku notuje się 3-5 mln ciężkich przypadków grypy. Od 300 tys. do blisko 650 tys. chorych umiera. Ofiarami padają głównie ludzie starsi i słabi oraz dzieci.

Czasem, bardzo rzadko, zdarza się, że grypa zabija młodych i silnych (tak było np. podczas epidemii hiszpanki w latach 1918-19, która na całym świecie pozbawiła życia kilkadziesiąt milionów ludzi). Dlaczego? Odpowiedź jest zaskakująca.

Kontratak układu odpornościowego

Po wtargnięciu do organizmu - zazwyczaj przez błony śluzowe w nosie lub ustach - wirus zaczyna się mnożyć. Wygląda to tak, jakby pożyczał sobie wszystkie potrzebne do życia elementy z naszych komórek.

...