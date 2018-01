– Do Kancelarii Sejmu wpłynęło w sumie 18 zgłoszeń kandydatów do KRS. Ich dokumenty są teraz sprawdzane – mówił w piątek dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. Miejsc do obsadzenia jest 15, więc wszystko wskazuje na to, że uda się zakończyć nabór. Przeprowadzono go po raz pierwszy na nowych zasadach, które określiła przeforsowana przez PiS prezydencka reforma. Nowa ustawa przerwie wkrótce określoną w konstytucji kadencję 15 sędziów KRS. Ich następców – wbrew europejskim standardom – wybierze Sejm. Prawo zgłoszenia kandydatów dostały grupy 2 tys. obywateli oraz 25 sędziów. „Nie kandydujcie. Nie autoryzujcie łamania konstytucji” – wzywały sędziów organizacje prawnicze.

KRS. Większość kandydatów zawdzięcza coś Ziobrze?

...