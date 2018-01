Sukcesu Ikei nie byłoby, gdyby nie ciężarówka rozwożąca mleko po gminie Ljungby w południowej Szwecji. O 6.40 samochód podjeżdżał pod farmę Kamprada, by załadować towar zamówiony pocztą przez klientów, i zawoził paczki na dworzec kolejowy, skąd rozsyłano je dalej. Firma powstała w 1943 r. (nazwa pochodzi od inicjałów Kamprada oraz nazw jego rodzinnej farmy Elmtaryd i wioski Agunnaryd) przez kilka lat wysyłała różne domowe drobiazgi.

Olśnienie przy odkręcaniu nóg

Meble zaczął sprzedawać w 1948 r. Podobno zaczynał od kopii kuchennego stołu jego wuja. W 1952 r. otworzył pierwszy salon, w którym klienci mogli zobaczyć jego ofertę. Cztery lata później przeżył olśnienie, widząc, jak jeden z klientów odkręca nogi od stołu, by zapakować go do bagażnika. Odtąd Ikea sprzedawała...