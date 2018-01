Poloneza z 1997 r. na aukcję WOŚP przekazał Filip Chajzer. -To nie jest łatwa decyzja. To dla mnie bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, w którą wsadziłem kupę serca i pieniędzy, jednak dalej tylko rzecz. Czas, żeby znalazła nowego właściciela. Jeśli dzięki mojemu polonezowi uda się kupić sprzęt ratujący dzieciakom życie – to będzie on jeszcze bardziej niezwykły, a już dzisiaj jest wyjątkowy i jeden jedyny taki na świecie – czytamy w opisie aukcji na Allegro Charytatywni.

Szczęśliwy zwycięzca zdecydował się zapłacić za auto 67,100 zł. Uroczyste przekazanie „fantu” odbyło się przed siedzibą WOŚP w piątek 26 stycznia. Wtedy także okazało się, kto nim jest – to Sebastian Kulczyk.

– Przekazuję „kulczyki” – żartował Chajzer. –...