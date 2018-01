Odkrycia dokonał na początku stycznia pasjonat historii Ben Raines, dziennikarz serwisu internetowego Al.com w stanie Alabama w USA. Opisał je na portalu, dla którego pracuje, i wywołał międzynarodową sensację.

Historia pewnego zakładu

Lato 1859. Stany Zjednoczone są w przededniu wybuchu wojny secesyjnej (1861-1865). Od 1808 r. obowiązuje wprowadzony przez Kongres i Thomasa Jeffersona zakaz importu niewolników, ale samo niewolnictwo nadal jest legalne.

Sylviane Anna Diouf, francuska pisarka i historyczka diaspory afrykańskiej, pisze w swojej książce „Dreams of Africa in Alabama” (2007), że to mniej więcej wtedy Timothy Meaher, majętny biznesmen z Mobile w Alabamie, właściciel plantacji i rzecznego parowca, zakłada się ze znajomymi, że sprowadzi do kraju...