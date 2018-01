Rady polityczna PiS to ponad 360 osób: parlamentarzyści, europosłowie, szefowie struktur terenowych, delegaci. Wybór szefa komitetu wykonawczego jest potrzebny, bo Brudziński zrezygnował z funkcji po wejściu do rządu. Według nieoficjalnych informacji ma go zastąpić Krzysztof Sobolewski, wieloletni współpracownik Brudzińskiego. – Wadą tej kandydatury jest tylko to, że nie jest posłem, ale myślę, że to się zmieni w przyszłym roku – mówi poseł PiS. Ale zaraz dodaje, że w partii i tak Sobolewskiego dobrze znają. – Nie raz i nie dwa przekazywał nam prośby od Joachima – wspomina.

Sobolewski od lat pracuje w siedzibie PiS

Od czterech jest dyrektorem biura organizacyjnego. Pochodzi z Podkarpacia, tam zaczynał pracę w biurze poselskim Marka Kuchcińskiego. Skończył prawo...