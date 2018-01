W piątek w Zakopanem amerykański dziennikarz próbował dociec, jak to jest być w Polsce gwiazdą sportu. Dlatego zagadnął Piotra Żyłę. Skoczek trochę się zmieszał, niezgrabnie uśmiechnął, a zaraz wzruszył ramionami. Jak to jak? Zwyczajnie! – Normalnie żyjemy, czasem zaczepią nas na ulicy – mówił. – Dużo miłych słów słyszymy, ale zdarzają się tacy, co się gorzej wypowiadają. A niektórzy na piwo zaproszą.

W Zakopanem raz do roku gwiazdy nie mają wytchnienia, patrzy na nich kilkadziesiąt tysięcy par oczu. W piątek trudno było oprzeć się wrażeniu, że wszystkiego było jeszcze więcej niż w poprzednich latach: kibiców, trąbek, czapek, szalików, flag, górali zza straganów nagabujących turystów. Tylko biletów od dawna nie ma w kasach. W piątek na Krupówkach można było je dostać u tzw. koników...