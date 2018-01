E. jest Syryjką i ma 15 lat. Tureccy dziennikarze, którzy do niej dotarli, nie podają prawdziwego imienia ze względu na dobro dziewczynki. Gdy wchodzą do stambulskiego mieszkania, które dzieli z krewnymi, mężem i jego rodziną, nastolatka bawi 8-miesięczne niemowlę. To jej pierwsze dziecko. Byłoby drugie, ale pierwszą ciążę poroniła. Miała wtedy 14 lat. Rok wcześniej krewni wydali ją za mąż za kuzyna starszego o 10 lat.

13; Wyszłam za mąż z przymusu, a nie z miłości – mówi dziennikarzom dziewczynka, której rodzice pięć lat wcześniej zginęli w Syrii. – Nie chcę mieć więcej dzieci – dodaje i nie chce już rozmawiać.

Głos zabiera jej wuj i zarazem teść: – Jej rodzice umarli, zaopiekowaliśmy się nią. Nie jest małym dzieckiem; ...