Kandydat był jeden i od początku wybór miał w kieszeni. Posłowie PiS, którzy mają większość w Sejmie, wytypowali do Trybunału kolegę z partii. Prawnik dr hab. Jarosław Wyrembak w 2010 r. wstąpił do ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Ten fakt nie przeszkadzał PiS zgłosić go najpierw do Trybunału Stanu, a teraz do Trybunału Konstytucyjnego.

– Chcę zapewnić, że po wyborach w 2015 r. nie uczestniczyłem w żadnych formach aktywności politycznej – mówił w czwartek Wyrembak. – Objąłem wtedy funkcję sędziego Trybunału Stanu i złożyłem wniosek o zawieszenie członkostwa w PiS. Do końca ubiegłego roku byłem zawieszony. Gdy wyraziłem zgodę na kandydowanie do TK, złożyłem wniosek w...