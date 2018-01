Z informacji „Wyborczej” wynika, że w partii krąży pomysł, by wprowadzić wewnętrzne ograniczenia do dwóch kadencji, bo jest coraz więcej chętnych do pracy w Brukseli. Kuszą finanse: europoseł zarabia ponad 6 tys. euro miesięcznie, dostaje dzienną dietę 306 euro (wystarczy, że podpisze jedną z list obecności), rozlicza każdą podróż – za kilometr jazdy samochodem (do 1000 km) dostaje 0,50 euro (czyli za trasę Warszawa – Bruksela 500 euro), na prowadzenie biur poselskich w kraju miesięcznie dostaje ponad 4 tys. euro.

W wyborach w 2014 r. PiS zdobył 19 euromandatów, ale teraz partia liczy na więcej. Do Brukseli pojadą tylko sprawdzeni i lojalni – tak jak cztery lata temu – bo prezesa Jarosława Kaczyńskiego boleśnie dotknęło wyjście z partii najpierw tych, którzy w 2010 r. założyli...