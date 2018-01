– Czuję się jak na wygnaniu w Brukseli i postanowiłem wrócić do Polski. Człowiek, który jest w Brukseli, nie jest w Polsce szanowany, i słusznie zresztą, nikt się z kimś takim nie liczy. Znacznie ważniejsi są ludzie, którzy działają w kraju. Zbliżają się wybory, uważam, że powinienem wrócić do Polski – napisał Janusz Korwin-Mikke na Facebooku. – To żaden koniec kariery! Wręcz przeciwnie – ja wracam do polskiej polityki! To do tej pory czułem się na oucie. Potworną ilość czasu zabierały mi dojazdy i wszystkie biurokratyczne wymogi – dodał.

Korwin-Mikke w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskał 67?928 głosów w okręgu śląskim i zdobył jeden z czterech mandatów, jakie przypadły Kongresowi Nowej Prawicy. Po niespełna pół roku jego partyjny kolega, również europoseł,...