W serialu polityczno-kabaretowym Roberta Górskiego „Ucho Prezesa” szef TVP Jacek Kurski odwiedza gabinet Jarosława Kaczyńskiego przy Nowogrodzkiej, by prezentować swoją prezesurę jako pasmo sukcesów i atakować? krytyków, czyli m.in. szefa Rady Mediów Narodowych posła PiS Krzysztofa Czabańskiego.

Teraz rzeczywistość dogoniła fikcję.

– Kurski wpada do prezesa i zapewnia go, że w telewizji sukces goni sukces: a to sylwester w Zakopanem, a to serial „Korona królów”, że oglądalność TVP i słupki PiS rosną – opowiada nam jeden z posłów PiS.