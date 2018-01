Historia rozegrała się w marcu 2017 r. na jednej z warszawskich ulic. Czuchnowski nie ustąpił pierwszeństwa kolumnie MON, gdy ta – mimo czerwonych świateł – chciała wjechać na rondo. Całą sytuację obserwował (i częściowo filmował) czytelnik portalu Wirtualna Polska.

To był akt obywatelskiego sprzeciwu

– Gdy zadzwonił do mnie reporter WP.pl potwierdziłem, że coś takiego się stało, i opowiedziałem, jak to wyglądało z mojego punktu widzenia – opowiada Czuchnowski. Widział kolumnę MON w lusterku wstecznym, jak jadąc ulicą, spychała inne samochody. Ponieważ nie były to pojazdy ratujące życie lub jadące z interwencją, nasz dziennikarz uznał, że przekraczają swoje uprawnienia, i nie przepuścił rządowych samochodów, zwłaszcza że wymagałoby to wjechania na przejście dla pieszych...