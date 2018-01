Donald Trump przed wyjazdem na Światowe Forum Ekonomiczne: - Jadę do Davos, by zachęcać ludzi do inwestowania w Stanach. Zamierzam powiedzieć im: 'Chodźcie do Stanów. Macie mnóstwo pieniędzy'. Ale myślę, że nie muszę jechać, bo oni sami przychodzą, przychodzą... (Fot. Manuel Balce Ceneta / AP Photo)