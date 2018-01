W środę w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja „Rosyjskie sieci dywersji w Europie” („Russia’s networks of subversion in Europe”). Uczestniczyli w niej Tomasz Piątek, dziennikarz i pisarz, współpracownik „Wyborczej”, autor książki „Macierewicz i jego tajemnice”, oraz Gustav Gressel, ekspert ds. bezpieczeństwa think tanku European Council on Foreign Relations (Europejska Rada Spraw Zagranicznych), były specjalista ds. strategii i polityki bezpieczeństwa w austriackim ministerstwie obrony. Konferencję otworzył europoseł Platformy Obywatelskiej Michał Boni.

Europoseł hiszpańskiej Partii Ludowej Esteban Gonzalez Pons mówił: - Kiedy przyjechałem do europarlamentu po raz pierwszy, byłem zdziwiony, że koledzy z Europy Północnej i Wschodniej tyle mówią o rosyjskich wpływach...