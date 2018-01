Wyrok zapadł w środę przed sądem w Lansing, stolicy stanu Michigan. Wydanie orzeczenia poprzedziło nadzwyczajne przesłuchanie. Przez siedem dni ponad 150 dziewcząt i kobiet opowiadało o przypadkach molestowania przez Larry’ego Nassara.

„Ofiary bezpośrednio zwracały się do oprawcy, a ten błagał, aby przestały. Ale sędzia zmusiła go do wysłuchania wszystkich zeznań” - relacjonowali amerykańscy dziennikarze. - Wasze słowa wstrząsnęły mną do głębi. Nie ma słów, które mogłyby wyrazić, jak bardzo jest mi przykro - mówił Nassar.

- Oskarżony nie zrobił niczego, by zasłużyć na opuszczenie więzienia - stwierdziła sędzia Rosemarie Aquilina, wydając wyrok. Nassar będzie mógł?ubiegać się o warunkowe zwolnienie?dopiero po 40 latach. Prawdopodobne nigdy nie wyjdzie z więzienia...