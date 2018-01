Rok 2011. W talent show na Polsacie „Must be the music” występuje mało znane hiphopowe trio. Wśród wykonawców – łodzianin Zbigniew „Basti” Woźniak. Po niekonwencjonalnym wykonaniu utworu „Zegarmistrz światła” Tadeusza Woźniaka pada werdykt: 3 x TAK. Trio przechodzi do półfinału.

W 2016 r. „Basti” występuje już przed inną widownią. W namiocie Boss Kebab w Krakowie wraz z innymi gwiazdami sceny nacjonalistycznej śpiewa dla kilkudziesięciu narodowców. Ci – w większości ogoleni na łyso i półnadzy – tańczą pogo pod sceną. Na koszulach nielicznych ubranych widać hasła: „Norymberga dla komuny”, „Anty-Islam” i „Nationalism” wpisany w krzyż celtycki, uznawany za jeden z najpopularniejszych symboli neonazistowskich. Gdy...