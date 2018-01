Według informacji MON z 2016 r. wojska obrony terytorialnej do końca zeszłego roku miały liczyć ok. 13 tys. żołnierzy. I służby prasowe resortu zapewniały, że to się udało, choć – jak się okazuje – ta liczba dotyczy osób, które jedynie wykazały chęć służby. Bo wedle oficjalnych danych przedstawionych posłom sejmowej komisji obrony narodowej do WOT udało się powołać tylko 5789 ochotników, a do tego dochodzi 1471 żołnierzy zawodowych, głównie instruktorów. To niewiele ponad 7 tys. osób, czyli 57 proc. docelowego stanu brygad: podlaskiej (cztery bataliony), lubelskiej (pięć batalionów), podkarpackiej (pięć batalionów), warmińsko-mazurskiej (pięć batalionów) i dwóch mazowieckich (po pięć batalionów). Kolejnym etapem miała być budowa brygady wielkopolskiej.

Problemem są też pieniądze. W...