W środę Babisz podał cały swój gabinet do dymisji, ale prezydent Milosz Zeman od razu powierzył mu misję tworzenia rządu. Obydwaj trwają w politycznym sojuszu, który wzmocnił się od czasu wygranych przez Babisza wyborów parlamentarnych w październiku. Ten czeski miliarder nie zdobył wówczas co prawda w Izbie Poselskiej większości pozwalającej na samodzielne rządy (jego partia ANO ma 78 z 200 mandatów), ale prezydent Zeman zapowiedział, że i tak będzie go nominować na premiera do skutku.

Spór o uchodźców

Zdanie to powtórzył podczas wtorkowej debaty prezydenckiej w starciu z Jirzim Drahoszem, który konkuruje z nim o fotel prezydenta. Obserwatorzy są dość zgodni, że dyskusja obu polityków była wyjątkowo brutalna. Jednym z jej głównych wątków był kryzys migracyjny. Zeman zarzucił...