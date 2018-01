Czekano na to ponad 20 lat. Od momentu, kiedy w 1996 r. udało się po raz pierwszy sklonować ssaka - słynną owcę Dolly. To miał być początek ery klonowania. Początek drogi, która doprowadzi uczonych do sklonowania... człowieka? Nie, raczej innej małpy.

Teraz wreszcie się udało. Na świat przyszły klony makaka jawajskiego czy też inaczej makaka krabożernego. Tylko czy w epoce edycji genów to doniesienie jeszcze ekscytuje badaczy? I co chcą nim osiągnąć?

?

Pierwszy był rezus

Uczeni, zwłaszcza chińscy i amerykańscy, od dawna starają się stworzyć lepsze modele zwierzęce do badań nad chorobami ludzi oraz poprawić wydajność klonowania małp...