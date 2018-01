Szef MSZ Jacek Czaputowicz zapewnił we wtorek, że Warszawa do 20 marca przygotuje stanowisko w sprawie wdrożenia art. 7.1 traktatu o Unii Europejskiej. W grudniu Komisja Europejska stwierdziła „poważne ryzyko naruszenia praworządności w Polsce”. By wdrożyć procedurę dyscyplinującą rząd PiS, muszą się na nią zgodzić europarlament oraz przywódcy 22 państw podczas Rady Europejskiej.

Niech Przyłębska spotka się z Timmermansem

Szef dyplomacji mówił, że Polska będzie „przekonywała do swoich racji Komisję i państwa członkowskie”, a pierwszymi krokami były rozmowa z ministrem spraw zagranicznych Bułgarii (ma prezydencję w Unii) i...