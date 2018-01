1 ZDJĘCIE Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

"Zwracamy się do Ciebie z prośbą o przywrócenie naszych kolegów do grona członków partii i Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej" - napisała do Grzegorza Schetyny grupa senatorów PO.