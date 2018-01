Wpływ na decyzję miała powaga sprawy i jej znaczenie dla praktyki sądowej. Prawo do organizowania i uczestniczenia w zgromadzeniach – jak podkreślił SN – należy do podstawowych uprawnień wolnościowych obywateli, niezbędnych do funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Przypomnijmy: sprawa trafiła do SN w efekcie pytania Sądu Apelacyjnego w Warszawie związanego z organizacją kontrmiesięcznic. Co miesiąc w pobliżu przemarszu związanego z obchodami rocznicy katastrofy smoleńskiej (zostały uznane za zgromadzenie cyklicznie) protestują Obywatele RP, Obywatele Solidarnie w Akcji (OSA) i stowarzyszenie Tama. Demonstrują mimo zakazów, które systematycznie wydaje mianowany przez PiS wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Korzysta on z nowego prawa o?zgromadzeniach, które wprowadziło pojęcie zgromadzeń...