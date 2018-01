We wtorek po południu Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje do Oscarów 2018. - To był wspaniały rok. Dostaliśmy?filmy, które są nie tylko rozrywką, ale też wyzwaniem dla widza - powiedział John Bailey, rozpoczynając uroczystość. Nazwiska nominowanych ogłaszali?satyryczka Tiffany Haddish oraz reżyser i aktor Andy Serkis.

"Kształt wody"?Guillermo del Toro zostawił konkurencję daleko w tyle, zagarniając aż 13 nominacji (rekord w historii Oscarów to 14 nominacji - w zeszłym roku wyrównał go musical "La La Land" Damiena Chazelle'a). Film Del Toro zdobył m.in. nominacje dla najlepszego filmu, reżysera i za pierwszoplanową rolę kobiecą.

"Dunkierka" Christophera Nolana została nominowana w ośmiu kategoriach (w tym za najlepszy film i reżyserię). "Trzy billboardy za...