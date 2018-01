Tuż po ogłoszeniu nominacji do Oscarów rozmawialiśmy z Dorotą Kobielą, reżyserką i malarką, razem z Hugh Welchmanem współtwórczynią "Twojego Vincenta".

-?Siedzieliśmy wszyscy w mieszkaniu Seana Bobbitta [współproducent „Twojego Wincenta”] w Sopocie jak na szpilkach i oglądaliśmy relację. Nasz film wyczytali na końcu, przez co omal nie dostaliśmy zawału - opowiada artystka. - Nominacja dla „Twojego Vincenta” to oczywiście ogromne wyróżnienie. To pierwsza w historii nominacja dla polskiego animowanego filmu pełnometrażowego, do tego reżyserowanego przez kobietę. Nie nastawiam się jednak ani na zwycięstwo, ani na przegraną. Oscar byłby wielkim zaskoczeniem dla wszystkich, z pewnością nie jesteśmy faworytem, to będzie trudna walka. Mój mąż [Hugh Welchman, współreżyser „Twojego...