Wipler wycofał się z bieżącej polityki, gdy w 2015 r. przepadł w wyborach do Sejmu. Wcześniej miał incydent alkoholowy pod jednym z warszawskich klubów, zakończony interwencją policji. Praktykuje prawo, z jego usług korzysta m.in. spółka Fenix. To jej trzema warszawskimi kamienicami zajmowała się ostatnio komisja weryfikacyjna Patryka Jakiego. Chodziło o adresy na Poznańskiej, Nowogrodzkiej i Noakowskiego. Wszystko to przedwojenne domy w ścisłym centrum miasta.

Fenixa pomysł na biznes sprawdzał się przez kilkanaście lat...