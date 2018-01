W takich miejscach jak park narodowy Joshua Tree w Kalifornii skutki paraliżu administracji? były odczuwalne już w weekend. Jay Brown i Michelle Tukel, z którymi rozmawiał „Washington Post”, przyjechali na Zachodnie Wybrzeże aż z Detroit. Zastali park wprawdzie otwarty, ale pozbawiony personelu: zamknięte centrum informacyjne, nieposprzątane toalety, niewywiezione śmieci.

Tryb awaryjny administracji

Wczoraj w pracy powinny się stawić ponad 2 miliony pracowników federalnych, ale wielu nie było pewnych, czy to zrobić. Bo gdy finansowanie administracji zostaje wstrzymane, przechodzi ona w awaryjny tryb funkcjonowania – działa tylko to, co „niezbędne”, i w takim zakresie, który jest „niezbędny”. Np. kontrola lotów pracuje, ale inspekcje sanitarne –...