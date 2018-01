16 czerwca 2017 r. na jednym z ukraińsko-białoruskich przejść granicznych zatrzymano Białorusina Jurija Paliciki. W pamięci jego telefonu komórkowego znaleziono informacje, które okazały się ukraińskimi tajemnicami państwowymi. Palicikę oskarżono o szpiegostwo, część ukraińskich mediów sugerowała, że działał na zlecenie Rosji. Palicice grozi do 15 lat pozbawienia wolności, przebywa obecnie w kijowskim więzieniu śledczym Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Na spotkaniu z białoruskimi dyplomatami zaprzeczył, by był szpiegiem, i stwierdził, że śledczy go torturowali.

– Zeznania Paliciki dają podstawy, by wątpić w bezstronność ukraińskiej Temidy i rzekomy brak podtekstu politycznego w tej sprawie – powiedział agencji Interfax-Zapad przedstawiciel prokuratury generalnej Białorusi.

