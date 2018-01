Gdy we wrześniu ubiegłego roku wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin prezentował założenia swojej reformy, mógł mieć powody do niepokoju. Choć projekt cieszył się poparciem wielu rektorów, zaczął zbierać krytykę już nie tylko związków zawodowych i Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej (KKHP), ale również politycznego środowiska, z którym Gowin współpracuje. Marszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki nazwał jego pomysły „dziwnymi”, a zaraz za nim do krytyki założeń tzw. ustawy 2.0 przystąpili jego klubowi koledzy.

