Piramidy w Gizie niedaleko Kairu z okresu czwartej dynastii: od lewej piramida Mykerinosa o wysokości 62 m (powstała ok. 2500 r. p.n.e.), w środku piramida Chefrena, która ma 136 m wysokości (ok. 2532 r. p.n.e.), a po prawej piramida Cheopsa (146,59 m, ok. 2560 r. p.n.e.) (Fot. EAST NEWS)