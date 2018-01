– To była pierwsza nasza rozmowa, ale bardzo dobra, będziemy je kontynuować w przyszłości – zapowiedział po spotkaniu Jacek Czaputowicz.

Frans Timmermans, który odpowiada w KE za kwestie praworządności i tym samym za wszczętą wobec Polski procedurę z art. 7 traktatu o UE, napisał na Twitterze: „Miło było mi poznać nowego polskiego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza. Poruszyliśmy kwestię praworządności w Polsce. Oczekuję kontynuacji dialogu zarówno w Warszawie, jak i w Brukseli”.

Czaputowicz: „Mamy rację”

– Powiedziałem, jak my to widzimy, że on jest w pełni legalny. Umówiliśmy się też na dalsze konsultacje na szczeblu ekspertów i zaprosiłem Fransa Timmermansa do Warszawy – powiedział?minister...