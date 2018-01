Premiera filmu będzie miała miejsce w październiku na Londyńskim Festiwalu Filmowym. Zorganizowany zostanie też symultaniczny pokaz filmu w kinach w całej Wielkiej Brytanii. Później dokument zostanie wyemitowany na antenie BBC, tam też będzie można obejrzeć materiał making of.

I wojna w kolorze i trzech wymiarach

Spojrzenie za kulisy będzie o tyle ciekawe, że Jackson skorzysta z najnowszych technik filmowych. Materiały archiwalne zostaną odnowione, pokolorowane i dostosowane do technologii 3D.

- Zawsze fascynowała mnie historia I wojny światowej ze względu na historię mojej rodziny, a stulecie wojny wydało mi się unikatową okazją, żeby osobiście dołożyć się do jej upamiętnienia. Chciałem znaleźć sposób na to, by dać nowe życie historiom zwykłych ludzi...