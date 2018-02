2 ZDJĘCIA 500 plus dla dziadków. Nie może być tak, że państwo nie pomaga dziecku tylko dlatego, że zajmują się nim dziadkowie (Rys. Anna Reinert i Jacek Faleńczyk)

Niedawno pewien prawnik zadał mi zagadkę: Co to jest wielbłąd? Odpowiedziałam, że garbaty ssak czterokopytny. Okazało się, że się mylę. Odpowiedź prawidłowa: to koń po uzgodnieniach międzyresortowych i poselskich poprawkach. Ustawa o 500+ to taki klasyczny wielbłąd.