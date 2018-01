– Witamy w Moskwie! – zwrócił się do wchodzącego do studia programu „Transmisja bezpośrednia” (kremlowska Rossija 1) młodego człowieka Andrej Małachow, najpopularniejszy autor rosyjskich talk-show.

Chłopak czarującym uśmiechem i ukłonami odpowiadał gromko i nieprzerwanie oklaskującej go publiczności.

21-letni Siergiej Siemionow nie wrócił z orbity. Ani z wojny w Syrii czy Donbasie. Bohater widowiska oglądanego przez dziesiątki milionów Rosjan kilka dni wcześniej wyszedł z więzienia, gdzie odsiedział ponad półtora roku za zgwałcenie nieletniej.

A burzliwym aplauzem witano Siergieja w studiu, dokąd zaproszono go, by rozmawiać o – jak to określił Małachow – „historii pewnego stosunku płciowego, który rozdzielił nasze społeczeństwo”...