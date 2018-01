– Warto czekać, warto mieć marzenia i być cierpliwym – w głosie Huli czuło się radość człowieka, który latami szedł do celu. To była jego dwunasta impreza międzynarodowa i pierwszy medal. Latami był wyśmiewany, zniechęcany do skoków, gdy mu nie szło. Równanie „Kruczek plus Hula równa się bula” – powtarzał mistrz olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna...