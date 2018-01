W imię ojca i syna, i ducha świętego. Postanowiłem się przeżegnać przed felietonem, aby bóg natchnął mnie do publicystyki wysokich lotów. Państwa to oczywiście nie obraża, przecież są państwo prawie co do joty zgodni ze mną, że jeśli uczucia ateistyczne nie istnieją, w krainie tolerancji nie mogą istnieć też i uczucia religijne – chyba że na podobnych prawach. Owóż przez minione dwa tygodnie przyjmowałem na swe przygarbione plecy błogosławione batogi z prawa i z lewa, święcie oburzone buzdygany waliły bez ostrzeżenia w moją łepetynę, a klikalność działu sportowego „Gazety Wyborczej” rosła wprost proporcjonalnie do mojej opuchlizny duchowej.

Zaprawdę, powiadam wam – nie spodziewałem się, że załatwienie sobie kilkuminutowego materiału grillującego w głównym wydaniu...