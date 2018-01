Wydawało się, że rywalką Agnieszki Radwańskiej w 1/16 finału Australian Open na kortach Melbourne będzie Hiszpanka Garbine Muguruza – dzisiaj trzecia rakieta świata, ale faworytka sensacyjnie przegrała z Tajwanką Su-Wei Hsieh. To tenisistka znana w świecie, ale daleko jej do pozycji zajmowanych Garbine Muguruzę. Co innego Agnieszka Radwańska...